Суд видав ордер на обшук у квартирі екс-заступника міністра

Печерський районний суд Києва дав дозвіл органам прокуратури провести обшук у квартирі колишнього заступника міністра охорони здоров`я України Валерія БІДНОГО.

Як повідомляє газета «Дело»,слідчі отримали цю санкцію суду в рамках розслідування кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її підлеглих, порушеної у зв`язку з поставкою до України тисячі реанімобілів Opel Combo у 2009 році.

Прокуратура обвинувачує колишніх урядовців у перевищенні влади і зловживанні службовими повноваженнями при підготовці і реалізації інвестиційного проекту із забезпечення українських сіл санітарними автомобілями. За даними прокуратури, ця закупівля завдала збитків державній скарбниці на суму кілька десятків мільйонів доларів.

В.БІДНОГО у липні 2009 року було призначено головою міжвідомчої робочої групи з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості, він виконував всі необхідні організаційно-розпорядливі, координуючі та управлінські функції з підготовки і реалізації інвестиційного проекту.

Як пояснив представник прокуратури у суді, необхідність проведення обшуку у квартирі екс-урядовця викликана тим, що «під час слідства, за наслідками проведених виїмок у Міністерстві охорони здоров`я України, Кабінетом міністрів України встановлено відсутність низки документів або оригіналів документів щодо реалізації зазначеного інвестиційного проекту».

У прокуратурі не виключають, що ці документи можуть знаходитися за місцем проживання В.БІДНОГО.

Реалізація інвестиційного проекту, про який йдеться, розпочалася у середині 2009 року. Проект передбачав залучення кредитних коштів австрійського банку UniCredit Bank Austria AG під державні гарантії України для закупівлі санітарних автомобілів Opel Combo, а також виробів медичного призначення і лікарських засобів.