Табачник: у 605 школах навчаються від 1 до 10 дітей

Цього року буде придбано приблизно 250 автобусів для шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, протягом 2008-2009 років жоден шкільний автобус не був придбаний за кошти державного бюджету, таким чином, за ці роки програма не виконувалася.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що у 2010 році Кабінет міністрів відновив виконання державної цільової програми «Шкільний автобус» і було закуплено 112 шкільних автобусів та направлено до сільських шкіл.

Крім того, зауважив він, 58 автобусів вдалося закупити за кошти Світового банку.

«У цьому році Кабінет міністрів передбачив кошти на виконання програми «Шкільний автобус», які дозволяють забезпечити закупівлю автобусів для середніх сільських шкіл - приблизно 250 штук, та 16 автобусів для дітей з особливими потребами», - додав міністр.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, загальна потреба у шкільних автобусах становить приблизно 2 тисячі одиниць.

Він також сказав, що нині в Україні нараховується 605 шкіл, де навчаються від 1 до 10 дітей.

Д.ТАБАЧНИК звернувся до органів місцевого самоврядування під час реорганізації даних шкіл зробити усе можливе для нормального підвезення до шкільних приміщень як дітей з інших сіл, так і педагогів.