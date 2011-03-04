Де лікуються українські чиновники

Українські чиновники і їхні близькі майже геть усі лікуються в розкішних клініках за кордоном. Як пише видання Кореспондент, на батьківщині їх підстраховують відомчі лікарні.

Услід за колишнім Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і нинішнім - Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, які нерідко вдавалися до послуг західноєвропейської медицини, по допомогу до дорогих іноземних ескулапів масово кинулися їхні соратники.

Влітку минулого року до австрійської клініки Rudolfinerhaus, де від отруєння лікували третього Президента, мотався екс-голова Держкомрезерву України Михайло ПОЖИВАНОВ. Місяцем пізніше у німецькій Max Grundig Klinik лікував печінку екс-міністр Богдан ДАНИЛИШИН. У листопаді операцію на шлунку в німецькій лікарні переніс, за його власним визнанням, прем`єр-міністр Криму Василь ДЖАРТИ. Раніше там же двічі оперувався соратник кримського регіонала - депутат парламенту АРК Сергій КУНІЦИН.

Цей список можна продовжувати практично до безкінечності. Причому, пише Кореспондент, за кордоном українська влада не тільки лікується сама, а й обслуговує всю свою рідню. Вартість закордонних вояжів і самі чиновники, і лікарі тримають у секреті, але одна лише повна діагностика у провідних європейських клініках коштує 5-10 тисяч євро, доба реабілітації - ще близько 1,5 тисяч євро плюс харчування і численні процедури.

При цьому з бюджету на лікування всіх рядових українців, яким потрібна екстрена допомога за кордоном, виділено лише 14 млн. грн. В Україні ж влада, якщо і вкладає гроші у вітчизняну медицину, то, перш за все - в спеціалізовані клініки, які їх же самих і лікують.

Генеральний менеджер російської компанії Medassist (займається організацією лікування громадян СНД за кордоном) Людмила КУМАЧОВА розкрила концепцію елітної клініки Grundig Klinik, де лікувався Б.ДАНИЛИШИН. "Grundig Klinik - це не просто лікування, а фешенебельний відпочинок для дуже багатих людей. Це медичний аналог Куршевеля, де відновляти здоров`я приємно і модно", - відзначила вона.

До послуг vip-пацієнтів - найсучасніше устаткування, великий штат лікарів, лише одномісні номери з дизайнерськими меблями, ресторан з високою кухнею. А ще цілий комплекс неймовірно приємних процедур, тренажерний зал з панорамним видом на заповідник Шварцвальд і басейни. Ціни за послуги vip-категорії відповідні. Ніч у звичайній палаті - 470 євро, двотижневий курс реабілітації - 12 тисяч євро, діагностика вищої категорії - 10 тисяч євро плюс численні додаткові опції.

У 2011 році лише на стаціонарне обслуговування народних депутатів і керівного складу органів влади держскарбниця виділить 190 млн. грн. Плюс 103 млн. грн. - на амбулаторне. Удвічі, до 122 млн. грн., в бюджеті нинішнього року збільшено фінансування здравниць Держуправсправами. У результаті, на оздоровлення одного члена уряду буде витрачена сума, зіставна з витратами на лікування 4026 звичайних українців.

Нагадаємо, в грудні 2010 року голова партії "Фронт Змін", народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК заявляв, що, згідно з проектом держбюджету на 2011 рік, лікування одного члена уряду коштує країні суми, яка передбачена на лікування 4026 громадян України. За словами депутата, "витрати на Президента України і на Державне управління справами в 2009 році становили 817 млн. грн., у 2010 - 947 млн. грн., після цієї "реформи" (адміністративної) на утримання Президента і його адміністрації передбачено 1 млрд. 344 млн. грн. - удвічі більше, ніж два роки тому! Генпрокуратура України: 2009 рік - 900 млн. грн., 2010 - 1,2 млрд. грн., 2011 рік - 2,2 млрд. грн.", - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, за його словами, витрати на утримання резиденцій і мисливських господарств високопоставлених чиновників збільшені в проекті бюджету країни наступного року на 50%. Збільшилися й витрати на перевезення вищих державних керівників - якщо в бюджеті-2009 на ці витрати відводилося 96 млн. грн., у 2010 р. - 125 млн. грн., то в проекті на 2011 рік - вже 190 млн. грн.

У держбюджеті на 2011 рік збільшено фінансування санаторіїв Державного управління справами на 34 млн. грн. порівняно з минулим роком - до 131 мільйона, повідомляє ТСН.