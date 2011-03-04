Єжель позбудеться чотирьох заступників
Зі всіма провели бесіду
Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що найближчим часом кількість його заступників буде скорочена із семи до трьох.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу у Києві.
Він повідомив, що у Міністерстві оборони вже розроблена нова організаційно-штатна структура, якою передбачено три заступника міністра.
«І найближчим часом вона буде погоджена з Президентом, і після цього усі питання будуть вирішені», - заявив М.ЄЖЕЛЬ.
Міністр оборони також повідомив, що на виконання відповідного указу глави держави усі працівники військового відомства були поінформовані про можливе скорочення кількісного складу міністерства на 30%.
«Із заступниками міністра також проведена бесіда стосовно їхнього звільнення. І найближчим часом ця процедура буде виконана – вона вже практично виконана», - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.