Єжель каже, що про те, що він - мільярдер, дізнався зі ЗМІ

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що засоби масової інформації не завжди об’єктивно подають інформацію про нього особисто та про військове відомство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив на брифінгу сьогодні в Києві.

Він зауважив, що специфіка завдань та діяльності Міністерства оборони є такою, що про них не завжди можна повідомляти публічно, зокрема, через ЗМІ.

«І я думаю, що деякі люди користуються цим. І телеканали починають розповідати про Збройні сили зовсім не в тих тонах, як би це хотілося нам. Більше того, там об’єктивності дуже мало. Я там, як виявляється, головний корупціонер і навіть мільярдер. Для себе я дізнався, що я навіть мільярдер», - сказав міністр оборони.