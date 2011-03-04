Луценко про Януковича, верхівку айсберга та хохляцьку колонію

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що перший рік перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України народ працював на купку найбільших власників державного майна.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії «Народна самооборона» листі Ю.ЛУЦЕНКА, надісланому із СІЗО. У листі екс-міністр коментує свої враження від чотирьохгодинного виступу глави держави у телепроекті “Розмова з країною”.

“Увесь цей рік всі органи державної влади в режимі небувалої навіть до 2005 року консолідації працювали на купку найбільших власників, які вклали кошти в переможний бізнес-проект “ЯНУКОВИЧ – президент”, - зазначає Ю.ЛУЦЕНКО.

Він переконаний, що “В.ЯНУКОВИЧ – лише верхівка айсбергу олігархії, яка після помаранчевого стресу відновила своє всевладдя в Україні. Її мета – дограбувати країну, а надприбутки вивезти в офшорні зони для уникнення українських податків”

Саме через це, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, український бюджет порожній і не може забезпечити елементарних потреб населення і держави.

За словами екс-міністра, “нав’язане протистояння “москалів” Сходу і “бандерівців” Заходу є схемою прикриття по грабунку і Сходу, і Заходу України”.

“Також це – обов’язковий номер прогинання перед реальним господарем “хохляцької колонії”, - вважає він.

“Саме звідси – зафіксоване всіма соціологічними службами подвійне падіння рейтингу президента за рік. Саме звідси ріст самоорганізації головних ворогів монопольної олігархії – вільних підприємців та україномислячих громадських об’єднань”, - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО. На його думку, лишається тільки один крок до їх об’єднання в потужну альтернативу нинішньому режиму.