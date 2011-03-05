Тимошенко відвідає свято Масляної у Пироговому

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО у неділю, 6 березня, відвідає Музей національної архітектури та побуту у Пироговому, де відбудеться святкування Масляної. У Музеї цього дня планується максимально відтворити давній обряд Колодія (Масляної).

Як повідомляє сайт лідер “Батьківщини”, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає богослужіння у Михайлівському храмі, розташованому на території Музею, хату родини Т.Шевченка, огляне експозиції робіт народних майстрів та, звичайно, скуштує млинців.

Як відомо, Музей народної архітектури і побуту України був заснований в селі Пирогове в 1969 році. На території Музею в 150 гектарів розташовано більше 300 експонатів, зібраних зі всіх регіонів України. Територія Музею розділена на сектори, кожен з яких представляє народну архітектуру і побут певного українського регіону.

Зокрема, в експозиції Наддніпрянщини зібрано садиби з Київщини, Переяславщини,Черкащини (в тому числі й хата, яка належала родині Шевченків).