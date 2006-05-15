У США 13-річна дівчинка засуджена до 12 років ув’язнення

В американському штаті Орегон 13-річна дівчинка з міста Лейквию засуджена до 12 років ув’язнення за спробу отруїти однокласників.

Як передає РІА "Новости", Холлі СУЇНІ, якій виповнилося 13 років, і її 12-річна приятелька Стефані КУЇЗНОЙ вирішили отруїти двох однокласників, підсипавши їм у молоко в шкільній їдальні щурячої отрути. Як повідомив окружний прокурор Девід ШАТТ, дівчатка планували отруїти своїх однокласників за те, що ті вимазали їхнє волосся піною для гоління на одній з вечірок.

Як заявили підсудні, вони хотіли смерті своїх кривдників.

Х.СУЇНІ визнана винною в замаху на вбивство, і засуджена до 12 років з можливістю дострокового звільнення і вже відправлена до спецшколи Хіллкрест у Салемі. Її подруга вирушить до місця ув’язнення 22 травня, коли буде оголошене рішення судді стосовно неї.

Дівчатка підсипали отруту 19 вересня минулого року під час сніданку в шкільній їдальні. Проте їх однокласники вчасно помітили дивні зелені кристали і не стали пити молоко.