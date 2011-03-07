Українці Австралії розділили своє обурення Януковичем на шість частин

06:28, 07 березня 2011
Політика
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Заява діаспори

Українська діаспора в Aвстралії висловлює глибоку тривогу з приводу численних порушень прав і свобод в Україні за перший рік президентства Віктора Януковича.

Про це йдеться в заяві Cоюзу Українських Організацій Австралії, оприлюдненій на сайті "Народної самооборони".

"З першого дня на посаді глави держави Янукович порушив чинне законодавство, й Конституцію й президентську присягу перед усім народом. Почавши від розширення власних повноважень, він став здійснювати новий курс політики, який різко відходив від політичних здобутків попередніх національних урядів", - зазначається в заяві.

Автори заяви розділили своє обурення правлінням Януковича на шість груп: "Ламання присяги і Конституції", "Порушення прав і свобод людини", "Наступ на мову та історію", "Утиски українців у Росії", "Церква й держава в Україні", "Рік згортання демократії і втрати суверенності".

Громада вимагає від президента та уряду дотримуватися Конституції України, захищати державний суверенітет і територіальну цілісність України та обороняти права та свободи усіх українців як у своїй державі, так і за її межами; вимагає, щоб влада шанувала право опозиції на самоорганізацію, та відмовилася від репресій опозиційних політиків; закликає президента забезпечити свободу думки, слова і пересування в Україні, припинити силуваний курс на поновну русифікацію та радянізацію системи освіти; вимагає від влади підтримати бажання відродити свою історичну пам`ять, наново визначити свої стосунки з сусідами в дусі взаємного визнання та історичного примирення; шанувати жертви тоталітарних репресій та Голодомору, відзначати своїх національних героїв; протестує проти підтримки президента України Януковича лиш одної Української Православної Церкви Московського Патріярхату. Вимагаємо від Президента рівного ставлення до всіх віровизнань України, як цього вимагають статті Конституції України

 

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