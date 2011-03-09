Азаров привітав Україну з днем народження Шевченка
Прем`єр поїде на Тарасову гору
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав Україну з 197-ю річницею від дня народження Тараса Шевченка.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів прем`єр підкреслив, що день народження Т.Шевченко є великим і значним святом для України.
Сьогодні в Каневі на Тарасовій горі «ми символічно звіримо сьогоднішнє життя з моральним і інтелектуальним авторитетом Шевченка, з його «Заповітом», - сказав М.АЗАРОВ.
Він підкреслив, що на Тарасовій горі сьогодні будуть відзначені видатні діячі культури і мистецтва, яким присвоєна державна Шевченківська премія. «Вручення Шевченківської премії творчій і інтелектуальній еліті нації - це визнання багатогранного потенціалу нашої країни, розкрити який повністю – одне з головних завдань уряду», - сказав М.АЗАРОВ.