Азаров привітав Україну з днем народження Шевченка

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав Україну з 197-ю річницею від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів прем`єр підкреслив, що день народження Т.Шевченко є великим і значним святом для України.

Сьогодні в Каневі на Тарасовій горі «ми символічно звіримо сьогоднішнє життя з моральним і інтелектуальним авторитетом Шевченка, з його «Заповітом», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на Тарасовій горі сьогодні будуть відзначені видатні діячі культури і мистецтва, яким присвоєна державна Шевченківська премія. «Вручення Шевченківської премії творчій і інтелектуальній еліті нації - це визнання багатогранного потенціалу нашої країни, розкрити який повністю – одне з головних завдань уряду», - сказав М.АЗАРОВ.