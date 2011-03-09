Тимошенко принесла присягу - і Богові, і Шевченкові

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Батьківщина Великого Кобзаря - Тараса Шевченка своєю енергетикою надає їй сил та мужності для продовження боротьби за Україну.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер "Батьківщини" заявила сьогодні під час відвідування села Шевченкове Черкаської області.

"Я приїхала сюди зі своїм спеціальним завданням, моїм власним. Я хочу в ці нелегкі для України часи принести присягу - і Богові, і Тарасу Шевченкові. Свою власну присягу, що я не здамся, не проявлю слабкості, не відступлю, і що разом з українським народом ми пройдемо шлях становлення, шлях свободи до того часу, поки ми не побачимо Україну, яку ми омріяли, яку омріяв Тарас Шевченко, яку хочуть бачити і наші батьки, і ми самі, і наші діти. Я складаю цю присягу для того, щоб у мене вистачило і сил, і натхнення, і мужності разом з вами пройти цей шлях, не здатися і обов`язково досягнути перемоги", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що день народження Великого Кобзаря має бути особливим для кожного українця. "Ми мусимо подивитися, в якому сьогоденні ми живемо, чи влаштовує воно нас, чи влаштовує нас несвобода, чи влаштовує нас неукраїнська Україна, чи влаштовує нас несправедливість. І якщо на всі ті запитання ми даємо відповідь — ні, то місце, де Великий Кобзар, Тарас Шевченко, зростав як особистість — це найкраще місце, де можна отримати натхнення для боротьби за таку Україну, яка подобається українцям", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що саме цей день мусить стати визначним "для єднання всіх, хто сьогодні готовий боротися, хто готовий за жодних обставин не здаватися і хто сьогодні відчуває необхідність у такій боротьбі".

Лідер партії "Батьківщина" поклала квіти до пам`ятника "Тарас-Пастушок" у селі Шевченкове, до могили матері Великого Кобзаря, відвідала відтворену хату родини Шевченків, а також ознайомилася з експозицією Меморіального музею поета. Ю.ТИМОШЕНКО подарувала музею унікальну дореволюційну збірку творів Кобзаря, видану 1894 року.