Герман закликає разом помолитися за упокій душі Шевченка

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН закликає усіх українських політиків вшанувати пам`ять Тараса Шевченка разом, незалежно від політичних поглядів.

Про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Ми всі – і опозиція, і влада – погані шевченкові учні, бо ми не маємо того “єдиномислія”. Бо ми навіть у той день, коли він народився, не хочемо прийти разом», - сказала політик.

Тому Г.ГЕРМАН закликала представників опозиції, принаймні, завтра, 10 березня, у день 150-х роковин смерті Т.Шевченка, прийти до церкви на панахиду разом із представниками влади.

«Не ділімося у цей день. Прийдемо до церкви разом. І помолимося за упокій душі раба Божого Тараса. Я думаю, що це буде мудро», - сказала Г.ГЕРМАН.