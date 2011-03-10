Онопенко може піти в обмін на гарантії для родини?

Керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що Василь ОНОПЕНКО піде з посади голови Верховного Суду України в обмін на гарантії для своєї родини.

Таку думку експерт висловив у коментарі УНІАН.

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що голова ВСУ вже домігся зняття судового і прокурорського пресингу зі своєї родини. «Однак ми ж не знаємо, на яких умовах. Можливо, однією з умов є звільнення з посади ОНОПЕНКА. Безконфліктне, за певних гарантій для нього і його родини. Це один з можливих варіантів», - відзначив він.

Політолог нагадав, що чутки про різні сценарії відставки В.ОНОПЕНКА ходили давно. «Конфлікт навколо ОНОПЕНКА назрівав, кульмінація була у січні-лютому. Думаю, ймовірність відставки дуже висока», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Водночас він назвав варіант відставки не стовідсотковим, оскільки специфіка Верховного Суду з його внутрішніми конфліктами інтересів різних груп може дати несподівані результати таємного голосування.

Експерт вважає, що особливих змін для країни після зміни голови ВСУ не буде. Він відзначив, що після судової реформи Верховний Суд втратив значну частину свого впливу і не є ключовим інститутом судової системи. Більше того, на думку В.ФЕСЕНКА, і за В.ОНОПЕНКА Верховний Суд не можна назвати опозиційним органом. «Тут швидше йде боротьба за посаду голови Верховного Суду. І у тому, що він буде лояльним Президенту, немає жодних сумнівів. І ступінь лояльності посилиться», - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Як повідомлялося, 11 березня відбудеться засідання пленуму Верховного Суду України, до порядку денного якого внесено лише одне питання: про висловлення недовіри голові ВСУ В.ОНОПЕНКУ.

15 лютого слідчий Генеральної прокуратури змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції Євгену КОРНІЙЧУКУ, який є зятем В.ОНОПЕНКА. При цьому напередодні голова ВСУ зустрічався з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Крім того, 15 лютого слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури виніс постанову про закриття кримінальної справи, порушеної стосовно Ірини ОНОПЕНКО – дочки голови ВСУ. Ця кримінальна справа була порушена 1 лютого у зв`язку з неповерненням боргу у розмірі 300 тисяч доларів.

Кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.