Нардеп звинувачує Азарова в зростанні безробіття та зниженні оплати праці

Народний депутат, член президії політради «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ вважає, що реформи Кабінету міністрів Миколи АЗАРОВА призвели до зростання безробіття та зниження оплати праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку думку депутат висловив, коментуючи останні дані офіційної статистики у сфері трудової зайнятості.

В.В’ЯЗІВСЬКИЙ нагадав, що за даними Держкомстату, середня зарплата в січні зменшилась на 332 грн. (на 13,2%), а борг з зарплати зріс на 126 млн. - до 1,34 млрд. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних за січень зросла на 40 тис. - до 585,6 тис. осіб, вдвічі збільшилась кількість робітників, відправлених у неоплачувані відпустки, – до 118 тис., а кількість тих, хто працює неповний робочий тиждень, зросла до 520 тис. За оцінкою Державного центру зайнятості, за два місяці застосування Податкового кодексу тіньова зайнятість в Україні зросла вдвічі.

На думку народного депутата, такі негативні показники статистики є результатом непродуманих дій влади, зокрема запровадження Податкового кодексу та закону про єдиний соціальний внесок.

«Підприємці побачили в урядових ініціативах для себе значні загрози, відчули зростання податкового і адміністративного навантаження, а тому в Україні знижується кількість бажаючих зареєструвати свій бізнес, зареєстровані підприємці припиняють діяльність, і, відповідно, скорочується кількість офіційних робочих місць», - наголошує В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

На його думку, головна причина зменшення зарплатні та зростання тіньової зайнятості – непосильні, одні з найвищих у світі, відрахування, встановлені законом про єдиний соціальний внесок. Через це, переконаний депутат, роботодавці змушені шукати шляхи для скорочення витрат: або виплачувати частину зарплати в конверті, щоб не сплачувати внески в повному обсязі, або зменшувати реальну зарплату.

«Детінізація можлива лише за рахунок створення стимулів як для роботодавців, так і для працівників, а не за рахунок збільшення штрафів. Тому чергові урядові ініціативи із запровадження індикативних заробітних плат та збільшення штрафів матимуть негативні наслідки для ринку праці», - вважає В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Крім того, за словами «нашоукраїнця», урядова пенсійна реформа, яка зберігає несправедливий механізм нарахування пенсій для більшості громадян у порівнянні з високопосадовцями, не сприяє виходу з тіні заробітних плат.

«Поки працівники не побачать прямої залежності між сплаченими соціальними внесками і розміром своєї пенсії, урядові ініціативи, направлені на легалізацію заробітної плати, не матимуть успіху», - відзначив народний депутат.

Він підкреслив: «Уряд може скільки завгодно вихваляти свої реформи та говорити про створення сприятливого інвестиційного клімату, але якщо на практиці відбуваються абсолютно протилежні речі – бізнес буде згортати свою діяльність, а соціальне становище більшості громадян тільки погіршуватиметься».