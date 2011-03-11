Онопенко нагадує суддям ВСУ, що вони не в мадридському дворі королеви Єлизавети

Пленум Верховного Суду України прийняв рішення розглядати у відкритому режимі питання щодо висловлення недовіри голові суду Василю ОНОПЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку процедуру сьогодні на засіданні пленуму підтримало 29 суддів, 19 висловились проти.

Цьому рішенню передувала дискусія між оргкомітетом пленуму і Головою ВСУ.

Василь ОНОПЕНКО заперечував, щоб пленум Верховного Суду, який проходить сьогодні в Києві і має розглянути питання про висловлення йому недовіри, відбувався у закритому режимі.

Про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні на початку роботи пленуму у відповідь на пропозицію голови оргкомітету, судді Лілії ГРИГОР’ЄВОЇ, яка пропонувала проводити засідання пленуму в закритому режимі, у тому числі за відсутності представників ЗМІ.

У своєму виступі В.ОНОПЕНКО наголосив, що, відповідно до ст. 43 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не передбачено проводити закриті засідання. За словами В.ОНОПЕНКА, “закритим” може бути тільки голосування.

«Я думаю, що громадяни України повинні знати, з яких підстав іде мова про висловлення недовіри чи довіри голові Верховного Суду. Верховний Суд не є закритою корпорацією. Хоча ми засідаємо в Кловському палаці - сьогодні надворі ХХІ століття і не мадридський двір королеви Єлизавети… Тому я вважаю, що комітет не мав права приймати таке рішення», - сказав він, запропонувавши поставити на голосування пленуму питання щодо проведення його в закритому чи відкритому режимі.

На початку засідання пленуму в залі були присутні 47 із 49 зареєстрованих учасників.