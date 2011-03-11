Азаров каже, що його син має землю «в дикому місці»
13:09, 11 березня 2011Політика
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Прем`єр відповів журналістам
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ні він, ні його родина не володіють землею в Криму на території санаторіїв.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.
«Ось це я можу сказати вам спокійно: ніяких санаторіїв, ніякої землі на території санаторіїв ні мені, ні моєму сину, ні дружині не належить. Абсолютно», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що його син володіє невеликою ділянкою землі «в дикому місці» в Криму.
«Це точно не заповідник», - додав М.АЗАРОВ, відповідаючи на уточнююче питання про те, що він мав на увазі, коли говорив, що його сину належить земля в Криму.
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