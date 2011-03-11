Екс-голова ФДМУ: Втрати від такого продажу Укртелекому важко порахувати

У Блоці Юлії Тимошенко вважають, що українська влада не змогла забезпечити проведення чесного та прозорого конкурсу з продажу “Укртелекому”.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою БЮТ заяві міністра економіки та інфраструктури опозиційного уряду Олександра БОНДАРА.

”Ніякого прозорого конкурсу не було, і, на жаль, влада в черговий раз втратила можливість показати Україну світу як цивілізовану країну”, - зазначив він.

О.БОНДАР підкреслив, що “Укртелеком” проданий в інтересах вищого керівництва держави, а не на користь країни”.

”Замість того, щоб на прикладі продажу найпривабливішого об’єкту України показати відкритість і прозорість приватизації та продемонструвати бажання влади дійсно залучити інвестиції, ми отримали продаж під конкретного покупця, заздалегідь визначеного і по наперед визначеній ціні”, - заявив міністр опозиційного уряду.

За його словами, “це економічна втрата для держави, втрата іміджу”. “Фактично Україна пішла шляхом арабських країн, де перші особи держави, як правило, володіють телекомунікаційними компаніями”, - сказав депутат.

О.БОНДАР також переконаний, що такий продаж “Укртелекому” – “це поганий сигнал для західних інвесторів, яким влада дає зрозуміти, що їх тут не бажають бачити і не чекають”.

“Втрати для економіки держави важко порахувати, оскільки під цей об’єкт могли залучатись надалі великі інвестиції”, - підкреслив він.

Окрім того О.БОНДАР звернув увагу, що “Укртелеком” потребує мільярдні кошти на модернізацію. “Доля монополіста стаціонарного зв’язку незрозуміла, оскільки ми досі не знаємо, хто його реальний власник, і чи є у цієї людини чи структури такі кошти - теж не відомо”, - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Фонд державного майна України підписав з ТОВ “ЄСУ”, дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ “Укртелеком”.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що на 75 млн. грн. більше, ніж його стартова ціна.