Литвин заявляє, що Україна деградує

Голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН не виключає, що у деяких політичних сил може виникнути бажання провести дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Не виключаю, що з’явиться бажання пришвидшувати 2009 рік (йдеться про президентські вибори – УНІАН) з огляду на те, що Україна перебуває в стані великої невизначеності», - сказав В.ЛИТВИН, висловивши думку, що Україна деградує.

При цьому В.ЛИТВИН не уточнив, про які саме політичні сили йде мова.