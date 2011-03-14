Азаров: справа самої церкви знайти шлях до об'єднання

Вселенський патріархат готовий надати допомогу для єднання православних церков в Україні.

Про це заявив предстоятель Константинопольської православної церкви ВАРФОЛОМІЙ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в Стамбулі, передає кореспондент УНІАН.

«Ми молимося за мир і стабільність в Україні і возз`єднання православних церков. Ми готові надати будь-яку допомогу, щоб досягти цього єднання», - сказав ВАРФОЛОМІЙ.

У свою чергу М.АЗАРОВ зазначив, що уряд не може не турбувати те, що православ`я в Україні розділене на три церкви. Він підкреслив, що рішення питання про об`єднання знаходиться в компетенції самих церков.

«Ми вважаємо, що це справа самої церкви – знайти шлях до єдності і об`єднання», - зауважив прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що уряд сприятиме вирішенню міжцерковних проблем.

«Хочу вас запевнити, що український уряд і надалі сприятиме гармонізації державно-церковних відносин», - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України прибув в неділю з дводенним робочим візитом до Туреччини для участі в "Саміті Лідерів Змін".

Згідно програмі візиту М.АЗАРОВ провів зустріч з Вселенським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ і відвідав церкву святого Георгія.

У понеділок, 14 березня, прем`єр-міністр України візьме участь в пленарній сесії відкриття "Саміту Лідерів Змін".

Цього ж дня запланована зустріч М.АЗАРОВА з прем`єр-міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ. Також український прем`єр зустрінеться з представниками Комітету зовнішньоекономічних зв`язків Туреччини.

14 березня, увечері, М.АЗАРОВ із Стамбулу вирушить з візитом до Ізраїлю.