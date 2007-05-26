Ющенко та лідери опозиції обговорили дату виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та керівники опозиції обговорили можливу дату позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде оприлюднена дата виборів, В.КИРИЛЕНКО сказав, що вона може бути оприлюднена після сьогоднішніх чергових консультацій з Президентом, запланованих на 12 годину.

Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» мав розпочатися о 10 ранку, але його початок було затримано у зв’язку з участю В.КИРИЛЕНКА у зустрічі з Президентом.