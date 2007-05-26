Триває з`їзд «Нашої України»

В Києві розпочалося чергове засідання міжпартійного з’їзду блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді присутні близько 340 делегатів.

На з’їзді планується прийняти рішення про позбавлення повноважень народних депутатів п’ятого скликання фракції «Наша Україна».

З’їзд мав відкритися о 10-й ранку, однак його початок було затримано у зв’язку з участю лідера «Нашої України» В’ячеслава КИРИЛЕНКА у зустрічі з Президентом.