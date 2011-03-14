Литвин вже заявляє, що «сенсорний палець» зносився майже на 100%

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що, за даними експертів, діюча система для голосування «Рада-3» майже на 100% зносилася і тому необхідно розробити й впровадити «Раду-4».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Зокрема, В.ЛИТВИН повідомив, що до нього надійшла доповідна записка за авторством головного конструктора системи «Рада-3» Анатолія МОРОЗОВА та керівника управління комп’ютеризованої системи Апарату ВР, де йдеться про те, що в березні 2011 року проведено додаткову перевірку системи «Рада-3» із сенсорною клавішею.

Зокрема, перевірено на можливість використання для голосування мобільних телефонів, металевих предметів тощо.

В.ЛИТВИН зазначив, що в записці сказано, що з огляду на те, що у свій час система «Рада-3» вводилася в роботу разом із проведенням захисту інформації даної системи, то подальша експлуатація системи «Рада-3» можлива лише при отриманні в установленому порядку відповідного дозволу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

У записці, за словами В.ЛИТВИНА, міститься прохання «взяти до уваги той факт, що амортизаційна зношеність «Рада-3» наближається до 100%». У записці йдеться і про те, що дана система впроваджувалася в 2002 році, тому ВР має прийняти рішення про введення системи нового покоління «Рада-4».

В.ЛИТВИН повідомив, що в суботу збирав фахівців щодо системи «Рада-3». Він повідомив, що звернувся до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, щоб вони надали висновок щодо роботи системи «Рада-3».

В.ЛИТВИН також спростував слова колишнього голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, що нібито модернізована система «Рада-3» була розроблена за рахунок коштів, які були зекономлені тодішнім головою ВР на перельотах та інших статтях. В.ЛИТВИН зазначив, що на модернізацію системи було використано понад 485 тис. грн., і ці кошти були передбачені в бюджеті саме на ці цілі.

Як повідомлялося, апарат ВР провів сертифікацію модернізованої системи “Рада-3” з використанням сенсорної клавіші у 2008 році, коли спікером ВР був Арсеній ЯЦЕНЮК. Дана система передбачає, що голосування депутат починає з натиснення сенсорної клавіші, утримуючи яку, він повинен натиснути кнопку "За", "Проти", або "Утримався". Передбачається, що якщо протягом 11 відведених для голосування секунд парламентарій відпустить одну з кнопок, його голос не зарахується.