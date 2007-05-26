Журналісти не можуть потрапити до Піскуна

Біля приміщення Генеральної прокуратури України проходить мітинг прихильників коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема під будинком ГПУ зібралися близько 300 прихильників Партії регіонів. При цьому центральний вхід до ГПУ охороняють до двох десятків співробітників «Беркуту».

О 12 годині в ГПУ має розпочатися прес-конференція Святослава ПІСКУНА. Однак досі представників ЗМІ не пускають до приміщення ГПУ.