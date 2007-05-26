Депутати від Партії регіонів блокували частину Внутрішніх військ в Одесі

Члени фракцій «Партії регіонів» в Одеській міській і обласній радах сьогодні блокували входи і виходи у військову частину Внутрішніх військ МВС, розташовану на вул. Промисловій, 22. Причому близько 50 «регіоналів» з прапорами зайняли позиції ще з 7-ї ранку, передає кореспондент УНІАН.

Депутати стверджують, що Одеський підрозділ Внутрішніх військ у повній екіпіровці готується їхати до Києва трьома автобусами. Два автобуси нібито вже відправилися в столицю рано вранці. Машини на виїзді на магістраль Одеса-Київ зупинили співробітники ДАІ, проте незабаром автобуси продовжили рух.

Депутати - члени Партії регіонів заявляють, що не допустять «нечистих політичних ігор» і стоятимуть біля частини «стільки, скільки потрібно».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ про перепідпорядкування внутрішніх військ главі держави. Пізніше суд визнав цей документ недійсним. Тим часом, за повідомленням МВС, командувач внутрішніх військ Олександр КІХТЕНКО особисто віддав наказ про висунення військових підрозділів до Києва.