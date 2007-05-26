Прес-служба Нашої України спростувала повідомлення Миколи Оніщука

Партія «Наша Україна» заявляє, що голосування щодо припинення повноважень народних депутатів фракції «Наша Україна» має відбутися на з’їзді блоку після 16.00.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».

У прес-службі також підкреслили, що не відповідає дійсності оприлюднена депутатом фракції «Наша Україна» Миколою ОНІЩУКОМ інформація про те, що з’їзд блоку «Наша Україна» вже ухвалив таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні міжпартійного блоку «Наша Україна» його делегати прийняли рішення оголосити перерву до 16 години. Таке рішення було прийняте на прохання Президента Віктора ЮЩЕНКА, який закликав з’їзди «Нашої України» та БЮТ ухвалити остаточне рішення щодо припинення повноважень депутатів їх фракцій у ВР після завершення чергових консультацій Президента з прем’єр-міністром, головою парламенту та керівниками опозиції.

У ці хвилини триває зустріч В.ЮЩЕНКА з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Олександром МОРОЗОМ.