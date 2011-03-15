Янукович виступить у парламенті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України на початку квітня.

Як повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, домовленість про це була досягнута сьогодні під час зустрічі глави держави з керівництвом ВР та лідерами фракцій, поінформувала УНІАН прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

Вона зазначила, що на зустрічі йшлося, зокрема, про те, що Щорічне послання буде на наступному пленарному тижні (наступний пленарний тиждень триватиме з 5 по 8 квітня, а перед цим два тижні народні депутати працюватимуть в округах, а також в комітетах та фракціях – УНІАН).

О.ЧОРНА додала, що точніша дата буде узгоджена пізніше.