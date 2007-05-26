Іван Плющ підтверджує передислокацію внутрішніх військ за наказом Президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ заявив, що передислокація внутрішніх військ здійснюється за розпорядженням Президента України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

«Глава держави і Верховний Головнокомандувач видав розпорядження Командувачу внутрішніх військ Олександру КІХТЕНКУ забезпечити охорону державних об’єктів (зокрема Генеральної прокуратури і Конституційного Суду України), громадський порядок у столиці України і безпеку її мешканців. На виконання цього розпорядження командуванням внутрішніх військ вжито відповідних заходів», – зазначив І.ПЛЮЩ.

Секретар РНБОУ застеріг представників державних органів, зокрема Міністерства внутрішніх справ, їх посадових осіб, а також лідерів політичних сил від спроб перешкоджати виконанню розпоряджень Президента України.

«Дії Президента спрямовані на дотримання прав і свобод громадян, стабілізацію ситуації в столиці. Спроби перешкодити їм матимуть адекватну відповідь, а винні у них нестимуть персональну відповідальність», – заявив секретар РНБОУ.

І.ПЛЮЩ підкреслив, що введення у столицю додаткових підрозділів внутрішніх військ є загальноприйнятою практикою і не перешкоджатиме нормальному життю міста, відпочинку киян і гостей столиці. Він нагадав, що кілька тижнів тому до Києва уже вводилися внутрішні війська чисельністю до 2 тисяч осіб з метою забезпечити громадський порядок.

«Введення внутрішніх військ необхідне, щоби гарантувати спокійне життя міста, попередити провокації будь-яких осіб, які намагатимуться зіпсувати людям свято», – підкреслив секретар РНБОУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України повідомили, що з усіх регіональних підрозділів Внутрішніх військ МВС України в напрямку міста Києва вирушили кількатисячні підрозділи внутрішніх військ.