Піскун: нема підстав для запровадження надзвичайного стану

На прес-конференції в Генеральній прокуратурі України Святослав ПІСКУН наголосив, що на сьогоднішній день нема жодної підстави для запровадження надзвичайного стану в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ПІСКУНА, «жодного приводу для надзвичайного стану в країні немає».

Він також додав, що будь-який надзвичайний стан може вводитися в державі тільки за згодою Верховної Ради. «Якщо без Верховної Ради, то це вже не введення надзвичайного стану, а це вже диктатура, а з диктатурою борються», - сказав він.

Крім того, за його словами, «не серйозно» виглядають спроби ввести надзвичайний стан тільки з огляду на те, що певні політичні сили не хочуть брати участь у дострокових виборах.

Відповідаючи на запитання, що робитиме С.ПІСКУН, якщо все ж таки надзвичайний стан буде введений, він сказав: «вдягну шкірянку, візьму маузер, я думаю, що так зроблять і мої колеги, і будемо судом трійки виводити у двір Генпрокуратури і почнемо приводити військовий стан до ладу».