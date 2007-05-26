Після 16.00 очікується засідання РНБО
14:53, 26 травня 2007Політика
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Про це повідомив голова Харківської ОДА
Після 16.00 очікується засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це журналістам повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ після виходу з будівлі Секретаріату Президента.
«Після чотирьох ми чекаємо засідання РНБО», - сказав він.
Зараз з Секретаріату вийшло декілька керівників областей.
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