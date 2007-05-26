Після 16.00 очікується засідання РНБО

Про це повідомив голова Харківської ОДА

Після 16.00 очікується засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це журналістам повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ після виходу з будівлі Секретаріату Президента. «Після чотирьох ми чекаємо засідання РНБО», - сказав він. Зараз з Секретаріату вийшло декілька керівників областей.

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