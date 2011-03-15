ВР викликає на килим голову Фонду держмайна
10:57, 15 березня 2011Політика
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Ініціатива Мартиненка
|Олександр РЯБЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 305 із 404 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Учора лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО запропонував заслухати О.РЯБЧЕНКА, але оскільки голова ФДМУ не є членом Кабінету міністрів України, а щоп’ятниці кожного пленарного тижня у парламенті відбувається Година запитань до уряду, то депутати вирішили шляхом голосування ухвалити рішення щодо заслуховування інформації про приватизацію.
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