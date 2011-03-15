Прес-конференція, присвячена Х Джазовому фестивалю «Єдність»

У п’ятницю, 18 березня, о 17.00 у приміщенні Національного академічного театру оперети (вул. Червоноармійська, 53/3) відбудеться прес-конференція, присвячена Х Джазовому фестивалю «Єдність». Учасники прес-конференції: джазовий оглядач Михайло МИТРОПОЛЬСКИЙ музикант Енвер ІЗМАЙЛОВ керівник проекту Сергій ГРАБАР комерційний директор Національного академічного театру оперети Оксана КОГУТ Акредитація ЗМІ обов’язкова: Ольга Рябенко, (093) 258-49-51.

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