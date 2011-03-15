Прес-конференція, присвячена Х Джазовому фестивалю «Єдність»
12:51, 15 березня 2011Політика
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У п’ятницю, 18 березня, о 17.00 у приміщенні Національного академічного театру оперети (вул. Червоноармійська, 53/3) відбудеться прес-конференція, присвячена Х Джазовому фестивалю «Єдність».
Учасники прес-конференції:
джазовий оглядач Михайло МИТРОПОЛЬСКИЙ
музикант Енвер ІЗМАЙЛОВ
керівник проекту Сергій ГРАБАР
комерційний директор Національного академічного театру оперети Оксана КОГУТ
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