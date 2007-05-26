ЦВК ухвалила утворити Службу державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія утворює Службу державного реєстру виборців.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні під головування голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА відбулося засідання Центральної виборчої комісії, на якому після відповідного обговорення, прийнято рішення утворити Службу розпорядника Державного реєстру виборців. Також ЦВК затвердила Положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців.

Постанова, яку було прийнято з цього приводу, має на меті забезпечення виконання Центральною виборчою комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців.

Згідно з зазначеним Положенням, Служба є самостійним структурним утворенням при Центральній виборчій комісії. Її діяльність спрямовується на забезпечення організаційного та технологічного функціонування Державного реєстру виборців.

У Положенні виписані основні завдання і функції Служби, повноваження її керівника, керівників її структурних підрозділів і інших працівників, а також відповідальність працівників.

У ході засідання голова Центрвиборчкому Я.ДАВИДОВИЧ нагадав, що 22 лютого 2007 року Верховна Рада України прийняла, а Президент України підписав Закон України „Про Державний реєстр виборців”. За його словами, прийняття постанови Комісії „Про Службу розпорядника Державного реєстру виборців” є плановою роботою Центрвиборчкому і абсолютно не пов’язано з позачерговими виборами.

«Створення Державного реєстру виборців – це один із позитивних моментів на шляху до подальшого проведення чесних, прозорих і демократичних виборів», - зазначив Я.ДАВИДОВИЧ і додав, що «створення цього реєстру – питання не одного місяця, і навіть, не одного року».