Фельдман виключає можливість зміни власника ТЦ «Барабашово» в Харкові

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН виключає можливість зміни власника ТЦ «Барабашово» у Харкові.

Про це йдеться в коментарі О.ФЕЛЬДМАНА, переданому агентству УНІАН.

За словами депутата, сьогодні в окремих ЗМІ спеціально створюється штучний ажіотаж навколо нещодавніх перевірок у торговому центрі, які благополучно завершилися. «Таких перевірок на нашому підприємстві за весь час його роботи було вже сотні, а то й тисячі. Це нормальна ситуація і для нас і для всіх подібних підприємств в країні», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

«Я думаю, можливою метою цих інсинуацій є завдання шкоди репутації окремих депутатів, яких останнім часом безпідставно намагаються прив`язати до будь-яких скандальних ситуацій чи то щодо ринків, чи то щодо інших підприємств України», - додав він.

О.ФЕЛЬДМАН також заявив, що «ім`ям Юрія ІВАНЮЩЕНКА часто прикриваються люди, які не мають до нього ані найменшого відношення. Більшість дрібних здирників і шахраїв сьогодні теж вловила цю політичну кон`юнктуру і намагаються будувати на імені цього депутата свої підступи, спрямовані всього лише на отримання особистої дрібної матеріальної наживи. Думаю, що незабаром за це доведеться комусь дуже серйозно відповісти».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що ТЦ «Барабашово» сьогодні «ніщо не загрожує і ніхто не може загрожувати»: підприємство надійно захищене юридично, економічно і політично.

«Тому я закликаю всіх припинити будь-які спекуляції з приводу ТЦ «Барабашово» і мене особисто», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляли деякі ЗМІ, найбільший ринок Східної України може змінити господаря. Так, газета «Сегодня», зокрема, написала: «Від позапартійного нардепа Олександра ФЕЛЬДМАНА «Барабашово» може перейти під крило нардепа від ПР, земляка Президента України - Юрія ІВАНЮЩЕНКА, якому від нещодавно належить 25% одеського промринку «7-й кілометр».

Про ймовірні зміни на найбільшому українському ринку заговорили на початку 2011-го. Масові перевірки, що розпочалися після цього на підконтрольних О.ФЕЛЬДМАНУ підприємствах підтверджували можливу рокіровку. У середині лютого «маски-шоу» нагрянули до головного офісу концерну «АВЕК», а на початку березня люди у формі прийшли на «в`єтнамські» майданчики «Барабашово». На думку політологів, таким чином готується зміна власника найбільшого ринку України, хоча ФЕЛЬДМАН не віддасть вотчину без бійки».