Відсутність Тимошенко затримує початок з`їзду БЮТ

Міжпартійний з’їзд Блоку Юлії Тимошенко досі не розпочався.

Як передає кореспондент УНІАН, початок з’їзду був запланований на 16.00. Затримка пов’язана з тим, що у офіс БЮТ, де мав у закритому режимі проходити з’їзд, досі не приїхала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Це пов’язано з тим, що вона бере участь у переговорах, що проходять у Секретаріаті Президента.