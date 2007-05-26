З’їзд Нашої України оголосив перерву до 20-ї години

З’їзд блоку «Наша Україна» оголосив перерву в своєму засіданні до 20-ї години вечора.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято делегатами з’їзду в зв’язку з тим, що у переговорах Президента та прем’єр-міністра також оголошено перерву до 19-ї години.

Як повідомляв УНІАН, делегати з’їзду блоку «Наша Україна» вирішили відтермінувати прийняття рішення про припинення повноважень народних депутатів своєї фракції до закінчення переговорів між Главою держави та головою уряду.