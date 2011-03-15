До звинуваченого у перебоях з хлібом в лікарню ходить слідчий

15:49, 15 березня 2011
Політика
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Термін утримання продовжили

Голові ВАТ «Коровай» Василю РУДОМУ, затриманому у зв`язку з перебоями з хлібом у Луганській області, продовжили термін утримання під вартою до 10 діб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної прокуратури, термін затримання продовжено на користь слідства. Зараз В.РУДИЙ перебуває в одній з лікарень Луганська, де з ним працює слідчий.

Як повідомляв УНІАН, 5 і 6 березня у містах Свердловськ і Антрацит Луганської області були перебої з хлібом через зупинку роботи Свердловського хлібокомбінату - структурного підрозділу ВАТ «Коровай».

11 березня прокурор області Микола БЕСКІШКИЙ ухвалив рішення порушити кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями даного підприємства (за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України) і за безпідставну зупинку Свердловського хлібокомбінату на три доби був затриманий голова правління ВАТ "Коровай" В.РУДИЙ.

За словами самого В.РУДОГО, робота хлібокомбінату була зупинена через відсутність борошна у зв`язку з його подорожчанням з початку року на 25%, тоді як ціни на хліб залишилися на колишньому рівні. В.РУДИЙ до затримання повідомляв, що за два місяці збитки пекарів становили 10 млн. грн.

 

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