Тимошенко винесла від переговорів позитивні враження
18:12, 26 травня 2007Політика
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Перерва у роботі з’їзду БЮТ - до 21.00
Перерва у міжпартійному з’їзді Блоку Юлії Тимошенко оголошена до 21.00.
Про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.
За її словами, це пов’язано з тим, що усі чекають закінчення переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
М.СОРОКА зазначила, що за інформацією, яка у неї є в розпорядженні, «переговори проходять конструктивно».
Крім того, робоча група вже погодила перелік документів, необхідних для проведення дострокових виборів до ВР.
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