Тимошенко винесла від переговорів позитивні враження

Перерва у міжпартійному з’їзді Блоку Юлії Тимошенко оголошена до 21.00.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

За її словами, це пов’язано з тим, що усі чекають закінчення переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

М.СОРОКА зазначила, що за інформацією, яка у неї є в розпорядженні, «переговори проходять конструктивно».

Крім того, робоча група вже погодила перелік документів, необхідних для проведення дострокових виборів до ВР.