На Житомирській трасі сталася сутичка між ДАІ і внутрішніми військами

На Житомирській трасі сталася сутичка між співробітниками ДАІ і бійцями внутрішніх військ.

Про це повідомляє «5 канал».

Як зазначається в повідомленні, близько 150 осіб з львівського підрозділу внутрішніх військ МВС, що їхали до Києва, затримали на Рівненщині тамтешні представники державтоінспекції.

«6 автобусів та 4 вантажівки зупинили неподалік села Зелений Гай. Львівський підрозділ, як твердять його керівники, прямував до столиці, щоб забезпечувати порядок у місті під час святкування Дня Києва. Це не було узгоджено із міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, тож вояків і не пускають в напрямку столиці», - заявили у рівненській міліції.