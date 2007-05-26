На Житомирській трасі сталася сутичка між ДАІ і внутрішніми військами
19:14, 26 травня 2007Політика
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Рівненські міліціонери послалися на міністра
На Житомирській трасі сталася сутичка між співробітниками ДАІ і бійцями внутрішніх військ.
Про це повідомляє «5 канал».
Як зазначається в повідомленні, близько 150 осіб з львівського підрозділу внутрішніх військ МВС, що їхали до Києва, затримали на Рівненщині тамтешні представники державтоінспекції.
«6 автобусів та 4 вантажівки зупинили неподалік села Зелений Гай. Львівський підрозділ, як твердять його керівники, прямував до столиці, щоб забезпечувати порядок у місті під час святкування Дня Києва. Це не було узгоджено із міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, тож вояків і не пускають в напрямку столиці», - заявили у рівненській міліції.
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