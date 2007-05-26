До Секретаріату прибув міністр оборони

Сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони України, скоріше за усе, не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говорять практично всі керівники обласних держадміністрацій, які виходять з Секретаріату Президента.

Зокрема, голова Запорізької ОДА Євген ЧЕРВОНЕНКО на запитання, чи буде сьогодні РНБО, відповів: «Нас відпустили».

Також він наголосив, що триває переговорний процес і закликав журналістів не заважати цьому.

«Переговори тривають, не заважайте політикам вирішити все правовим шляхом», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Крім того, наразі до Секретаріату Президента прибув міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, але відмовився від будь-яких коментарів журналістам.