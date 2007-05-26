Мітинг у Криму зажадав усунути Ющенка від влади

Початок Всеукраїнського політичного страйку оголосили учасники Всекримського антинатовського мітингу, що пройшов сьогодні у Феодосії за ініціативою комуністів Криму.

Про це йдеться в заяві Всекримського мітингу, текст якої передано агентству УНІАН прес-службою народного депутата V скликання, першого секретаря Кримського республіканського комітету КПУ Леоніда ГРАЧА.

У заяві мітингу, який приурочений до річниці антинатовських акцій у Феодосії в травні минулого року, зокрема, говориться, що "помаранчева зондеркоманда, виконуючи волю заокеанських господарів, здійснює фашизацію суспільства, прагне зосередити всю повноту влади в своїх руках". На думку авторів документа, сьогодні в Україні "насаджується націоналізм", відбувається "героїзація націоналістів і бандерівців".

Крім того, в заяві говориться, що останнім часом «наполегливо здійснюються спроби» Президента Віктора ЮЩЕНКА «ошельмувати і припинити діяльність» Верховної Ради України і Конституційного Судна України і провести дострокові вибори до парламенту країни.

В зв`язку з цим автори заяви вимагають «з метою припинення подальшої ескалації напруженості, недопущення відродження фашизму в Україні» негайно усунути В.ЮЩЕНКА від влади і ліквідувати інститут Президента.

Також учасники Всекримського мітингу вимагають від Верховної Ради України негайного ухвалення нормативно-правових актів, що "передбачають кримінальну відповідальність всіх, включаючи Президента України, за пропаганду і спроби відродження в країні фашизму", героїзацію прихильників фашистських окупантів, установлення їм відповідних пам`ятних знаків.

Учасники мітингу також оголошують про створення Всеукраїнського антифашистського фронту.

Вони вимагають не допустити використання силових структур України, а також військових формувань НАТО і США для прикриття "учасників антиконституційного заколоту", який, на думку авторів документа, здійснює президентське оточення.

Крім цього, в заяві учасників Всекримського мітингу говориться, що вони підтримують діяльність антикризової коаліції щодо дотримання норм Конституції і Законів України, подолання антиконституційного «помаранчевого заколоту».

У документі також говориться про наступне: "Україна в небезпеці! У зв`язку з цим ми оголошуємо початок Всеукраїнського політичного страйку". "Тільки об`єднавшись, незалежно від політичних симпатій, віросповідання, ми зможемо захистити наш спільний дім від помаранчевих прозахідників і їх американських покровителів", - заявили учасники антинатовського Всекримського мітингу, організованого за ініціативою комуністів автономії.