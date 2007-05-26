УНП вимагає ізолювати міністра внутрішніх справ

Українська народна партія вимагає арешту міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА «з метою недопущення подальшої дестабілізації в державі».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Української народної партії.

Українська народна партія переконана, що "антидержавні антиукраїнські сили пішли вже у відкритий наступ". Про це свідчить те, що "вперше було застосовано силовий варіант для встановлення контролю над найважливішою правоохоронною структурою держави – Генеральною прокуратурою України".

Українська народна партія заявляє, що "міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО свавільно перевищив свої повноваження" і такі дії "несуть пряму загрозу національній безпеці і правопорядку в державі".

На переконання УНП "такі протизаконні дії міністра внутрішніх справ потрібно негайно і рішуче припинити". В зв’язку з чим Українська народна партія вимагає "негайного усунення ЦУШКА з посади міністра і притягнення до кримінальної відповідальності".