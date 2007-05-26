У зустрічі в Секретаріаті беруть участь Плющ і Тимошенко

Майже три години в Секретаріаті Президента триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як повідомляв УНІАН, зустріч розпочалася близько 20.00. У ній також беруть участь секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.