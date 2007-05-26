У зустрічі в Секретаріаті беруть участь Плющ і Тимошенко
22:52, 26 травня 2007Політика
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Перемовини тривають близько трьох годин
Майже три години в Секретаріаті Президента триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.
Як повідомляв УНІАН, зустріч розпочалася близько 20.00. У ній також беруть участь секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
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