Делегати з`їзду Нашої України не розходяться
Очікують на новини з Банкової
Делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України» продовжують очікувати на закінчення переговорів керівників держави.
Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ.
За його словами, зараз є необхідна кількість делегатів для продовження з’їзду і вони очікують на завершення переговорів на Банковій.
За словами І.ЖДАНОВА, після закінчення консультацій з`їзд готовий буде приймати рішення.
Він уточнив, що у разі, якщо переговори закінчаться безрезультатно, делегати з’їзду блоку «Наша Україна», як і планували раніше, приймуть рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів своєї фракції.
У випадку, якщо переговори керівників держави будуть успішними, і дату дострокових виборів нарешті буде визначено, то, за його словами, «ми заслухаємо інформацію, обговоримо її та приймемо своє рішення».
При цьому він не уточнив, яке саме рішення можливе в цьому разі.
Як повідомляв УНІАН, засідання з`їзду мало поновитися о 20 год., однак досі цього не сталося, оскільки переговори на Банковій ще тривають.