«Нашоукраїнці» таки пішли спати на невизначений термін

Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» оголосив перерву у своїй роботі на невизначений термін.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Ігор КОЛЕСНИК.

Він сказав, що зараз вирішено оголосити перерву без уточнення можливої дати поновлення засідання з’їзду.

За його словами, це може статися чи завтра, чи післязавтра.

Як повідомляв УНІАН, делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України» очікували на закінчення переговорів на Банковій.