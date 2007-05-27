Понад 7 годин тривають консультації в Секретаріаті Президента

Вже понад 7 годин в Секретаріаті Президента тривають консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА щодо врегулювання політичної кризи.

Як повідомляв УНІАН, переговори розпочались о 20.00 і в них беруть участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

Зараз журналісти очікують на спільну прес-конференцію Президента та прем`єр-міністра.

Не виключено, що «5 канал» вестиме пряму трансляцію спільної прес-конференції.

Поки що жодної офіційної інформації про хід переговорів немає.