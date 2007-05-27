Ющенко: 29-30 травня ВР ухвалить ряд рішень

29-30 травня Верховна Рада України ухвалить ряд рішень, які дозволять вийти з політичної кризи та провести дострокові вибори.

Як повідомив по завершенню політичних консультацій у Секретаріаті Президента глава держави Віктор ЮЩЕНКО, за підсумками переговорів сторони домовилися ухвалити три пакети рішень. Зокрема, перший пакет – політичний, другий – рішення, які треба буде переголосувати, що були ухвалені парламентом після 2 квітня по сьогоднішній день, третій проект – законопроекти, необхідні для вступу до СОТ та щодо інших соціальних та політичних питань.