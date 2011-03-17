Губернатор: сподіваємося, весна пройде безболісно для Закарпаття

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості ефективної реалізації програми проти повеней на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Олександром ЛЕДИДОЮ.

У ході розмови глава держави акцентував увагу на важливому для Закарпаття питанні, як здійснення програми проти повеней.

“Було доручення Кабінету міністрів щодо продовження фінансування цієї програми... На сьогоднішній день доручення Президента буде виконано. Ми сподіваємося, що ця весна пройде безболісно для Закарпаття”, - сказав у свою чергу О.ЛЕДИДА.