Янукович підтверджує дату виборів - 30.09

Дострокові вибори до парламенту відбудуться на законних підставах.

Про це сьогодні за підсумками переговорів у Секретаріаті Президента повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, передає кореспондент УНІАН.

«Головним принципом, яким ми користувались під час цієї політичної кризи – це намагання того, щоб ми досягли умов, при яких ці вибори могли відбуватись в нашій країні на законних підставах. Сьогодні, врешті решт ми знайшли це рішення», - сказав він.

Він підтвердив, що згідно з домовленостями вибори проходитимуть 30 вересня 2007 року.

Прем’єр підкреслив, що всі учасники переговорів наголосили на тому, що вибори мають відбутись чесно, прозоро і демократично.

Він зазначив, що підготовлено відповідний пакет законопроектів, які необхідно буде прийняти впродовж наступного тижня.

Він також додав, що досягнуто домовленостей ухвалити ряд законопроектів, які дадуть змогу розвивати економіку та покращувати життя громадян.

За словами прем’єра, учасники переговорів наголосили на недопущенні громадянського протистояння.

«За останні дні ми переконались, що треба негайно припиняти ті дії, які призводять до цього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що окремим пунктом політичної заяви зазначено, що всі учасники переговорів працюватимуть виключно в межах своїх повноважень і не втручатимуться в діяльність судової влади і правоохоронних органів, що дасть змогу стабілізувати їх функціонування.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що сподівається, що ухвалене рішення дасть можливість Україні вийти з політичної кризи сильнішою, а політики зроблять висновки і отриманий досвід дозволить не допускати помилок, які призвели до політичної кризи.