Ющенко: до виборів буде створено електронний реєстр виборців
У "пакеті" ще багато конкретних питань
Протягом чотирьох місяців перед виборами буде проведена робота зі створення електронного реєстру виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільному брифінгу після завершення переговорів з врегулювання політичної кризи.
Він повідомив, що сьогоднішня заява була підписана з численними додатками, в ній детально виписується пакет і способи реалізації домовленостей.
За словами В.ЮЩЕНКА, виходячи до журналістів вони з прем’єром і головою Верховної Ради скріпили всі рішення, які необхідні для того, щоб на 2 дні всі депутати, включаючи опозицію, повернулись до парламенту і ухвалили необхідні закони.
В.ЮЩЕНКО переконаний, що реалізація домовленостей дасть змогу всім політичним силам винести уроки з цієї політичної кризи.
Він також наголосив, що в цьому пакеті багато конкретних питань, в тому числі і щодо внесення змін до бюджету.