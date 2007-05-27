Чи вважається тепер розпущеним парламент?

Проведення дострокових виборів не залежатиме від рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу після завершення переговорів з врегулювання політичної кризи.

«Я б сказав, що механізм, який сьогодні підготовлений, - це механізм, який забезпечує реалізацію всіх домовленостей, не апелюючи до жодних інституцій», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи вплине рішення КС на досягнуті домовленості.

Водночас, Президент не відповів на запитання, чи призупинив дію свого указу про дострокове припинення повноважень ВР п’ятого скликання.