Чи вважається тепер розпущеним парламент?
04:36, 27 травня 2007Політика
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Проведення дострокових виборів не залежатиме від рішення КС
Проведення дострокових виборів не залежатиме від рішення Конституційного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу після завершення переговорів з врегулювання політичної кризи.
«Я б сказав, що механізм, який сьогодні підготовлений, - це механізм, який забезпечує реалізацію всіх домовленостей, не апелюючи до жодних інституцій», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи вплине рішення КС на досягнуті домовленості.
Водночас, Президент не відповів на запитання, чи призупинив дію свого указу про дострокове припинення повноважень ВР п’ятого скликання.
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